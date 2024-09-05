В Ленинградской области сотрудницу банка облили зеленкой
Полиция задержала жительницу Ленинградской области, которая облила зеленкой сотрудницу банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Инцидент произошёл в городе Кировске на бульваре Партизанской Славы.
Полицейские установили, что злоумышленницей оказалась 52-летняя местная жительница. Стражам порядка выяснили, что она стала жертвой дистанционного мошенничества.
«Жертве предложили наказать тех, кто якобы покушался на её сбережения, что и стало причиной инцидента», - отметили в полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru