В Ленинградской области сотрудницу банка облили зеленкой

АЭС на Дальнем Востоке могли бы заменить «грязные» угольные станции Премьер-министром Франции назначен кандидат правых «Республиканцев» 73-летний Мишель Барнье На Украине новым министром иностранных дел стал Андрей Сибига В Дубае будет построен второй по высоте в мире небоскреб