В Ленинградской области сотрудницу банка облили зеленкой

Полиция задержала жительницу Ленинградской области, которая облила зеленкой сотрудницу банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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Инцидент произошёл в городе Кировске на бульваре Партизанской Славы.

Полицейские установили, что злоумышленницей оказалась 52-летняя местная жительница. Стражам порядка выяснили, что она стала жертвой дистанционного мошенничества.

«Жертве предложили наказать тех, кто якобы покушался на её сбережения, что и стало причиной инцидента», - отметили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МошенничествоНападениеЛенинградская ОбластьПолиция

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