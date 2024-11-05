Суд освободил от отбывания наказания по болезни экс-сенатора Шпигеля

Столичный Преображенский суд освободил от отбывания наказания бизнесмена и экс-сенатора Бориса Шпигеля по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Шпигеля приговорили к 11 годам заключения за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, напоминает Ura.ru. Бизнесмен и его защита подавали просьбу об освобождении осужденного от отбывания срока из-за тяжелого состояния здоровья. Шпигель постоянно находился в больнице при следственном изоляторе и участвовал в заседаниях по ходатайству из СИЗО по видеосвязи.

«Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить», — вынес решение суд.

Шпигель не отбыл 7 лет и 4 месяца срока наказания.

Ранее Борис Шпигель перенес три инфаркта и был госпитализирован с подозрением на четвертый в критическом состоянии.

