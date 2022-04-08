Арестованный бизнесмен, экс-тесть Баскова Шпигель госпитализирован с четвертым инфарктом

Обвиняемый в коррупционных преступлениях глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель вновь госпитализирован с подозрением уже на четвертый инфаркт в критическом состоянии. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Карелин. Совсем недавно предприниматель был выписан из гражданской больницы.

Шпигель 25 марта перенёс острый инфаркт миокарда, третий по счёту, ему сделали операцию. Кроме того, у обвиняемого обнаружили Covid -19. Это стало формальным поводом вернуть бизнесмена из гражданской больницы 4 апреля в следственный изолятор.

Минувшей ночью состояние Шпигеля резко ухудшилось. Сейчас он помещён в реанимационное отделение, рассказал защитник. По его словам, следователь игнорирует все просьбы адвокатов об изменении бизнесмену меры пресечения по состоянию здоровья.