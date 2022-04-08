Арестованный бизнесмен, экс-тесть Баскова Шпигель госпитализирован с четвертым инфарктом

Обвиняемый в коррупционных преступлениях глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель вновь госпитализирован с подозрением уже на четвертый инфаркт в критическом состоянии. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Карелин. Совсем недавно предприниматель был выписан из гражданской больницы.

Шпигель 25 марта перенёс острый инфаркт миокарда, третий по счёту, ему сделали операцию. Кроме того, у обвиняемого обнаружили Covid -19. Это стало формальным поводом вернуть бизнесмена из гражданской больницы 4 апреля в следственный изолятор.

Минувшей ночью состояние Шпигеля резко ухудшилось. Сейчас он помещён в реанимационное отделение, рассказал защитник. По его словам, следователь игнорирует все просьбы адвокатов об изменении бизнесмену меры пресечения по состоянию здоровья.

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Борис Шпигель, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, Шпигель передавал Белозерцеву через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более 31 миллиона рублей. В обмен на это глава региона предоставлял «Биоэтэку» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения.

Компания, в частности, ещё в начале пандемии добилась права быть основным поставщиком препаратов от COVID-19. Шпигель и Белозерцев вину не признают.

В 2001 году певец Николай Басков женился на дочери Бориса Шпигеля Светлане, в 2006 году у пары родился сын Бронислав. После развода в 2008 году сын остался жить с матерью и взял ее фамилию. По делу о коррупции в доме Светланы также был проведен обыск.

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ФОТО: hotgeo.ru
ТЕГИ:ПредпринимателиБольницаАрест
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