Суд освободил фотографа-убийцу Лошагина
Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина о досрочном освобождении, сообщило URA.RU.
Адвокат Лошагина Сергей Лашин указал на исправление осужденного. Он уточнил, что Лошагин полностью удовлетворил задолженности перед потерпевшими.
Фотографа Дмитрия Лошагина задержали в 2013 году по подозрению в убийстве своей супруги Юлии Прокопьевой. По версии следствия, он пьяным нанес супруге множественные удары, затем свернул ей шею, вывез тело в лес и поджег его. В 2014 году Октябрьский суд Екатеринбурга оправдал Лошагина, однако в 2015 пересмотрел решение и приговорил к 10 годам колонии.
Сначала Лошагин отбывал наказание в ИК №54 в Новой Ляле. Однако после заявлений о том, что другие арестанты хотят его изнасиловать, Лошагина. перевели в ИК №10 в Екатеринбурге.
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