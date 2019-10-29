Суд не смягчил приговор фотографу Лошагину за убийство жены-модели

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался смягчить приговор фотографу Дмитрию Лошагину, который отбывает наказание за убийство собственной жены. Таким образом, отклонено ходатайство адвокатов, которые просили перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение в пригороде Екатеринбурга.

Как отмечает RT, ранее в Нижнем Тагиле мать убитой им модели Юлии Прокопьевой отказалась от заключения мирового соглашения с душегубом.

Согласно материалам дела, убийство было совершено в ночь на 23 августа 2013 года. Пьяный Лошагин убил супругу – популярную в Нижнем Тагиле модель – в результате ссоры. После этого он вывез тело в лес и бросил возле дороги и поджог его. Суд приговорил Лошагина к 10 годам лишения свободы.

