Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний

В феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года колонии за хищения. После дачи показаний, которые легли в основу уголовного дела начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, неотбытый срок в колонии ему заменили на исправительные работы.

По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера того же предприятия Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за наращивание объемов продукции компании для нужд министерства обороны РФ. Он частично признал вину, заявив о получении 19 миллионов рублей.

Ранее супруга Шамарина сообщила, что перед задержанием он мог получить в качестве займа от своего друга два миллиона рублей, которые якобы были свадебным подарком сыну Шамарина, напоминает «Радиоточка НСН».

