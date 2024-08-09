Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
Мосгорсуд освободил бывшего начальника подразделения Главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина за показания по делу замглавы Генштаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.
В феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года колонии за хищения. После дачи показаний, которые легли в основу уголовного дела начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, неотбытый срок в колонии ему заменили на исправительные работы.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера того же предприятия Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за наращивание объемов продукции компании для нужд министерства обороны РФ. Он частично признал вину, заявив о получении 19 миллионов рублей.
Ранее супруга Шамарина сообщила, что перед задержанием он мог получить в качестве займа от своего друга два миллиона рублей, которые якобы были свадебным подарком сыну Шамарина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru