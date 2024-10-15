Суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи
Московский городской суд признал законным арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей, и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов.
Мосгорсуд постановил оставить постановление Мещанского районного суда без изменения. Адвокаты запрашивали домашний арест или наблюдение в воинской части, поскольку Копайгородский добровольцем ушел участвовать в спецоперации на Украине.
Сам же Копайгородский попросил суд вернуть его в зону спецоперации под контроль его воинской части.
Мещанский райсуд заключил под стражу Копайгородского 25 сентября. Его обвиняют по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Бывший мэр Сочи вину не признает, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru