Суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи

Московский городской суд признал законным арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей, и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов.

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Мосгорсуд постановил оставить постановление Мещанского районного суда без изменения. Адвокаты запрашивали домашний арест или наблюдение в воинской части, поскольку Копайгородский добровольцем ушел участвовать в спецоперации на Украине.

Сам же Копайгородский попросил суд вернуть его в зону спецоперации под контроль его воинской части.

Мещанский райсуд заключил под стражу Копайгородского 25 сентября. Его обвиняют по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Бывший мэр Сочи вину не признает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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