Суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи

Мосгорсуд постановил оставить постановление Мещанского районного суда без изменения. Адвокаты запрашивали домашний арест или наблюдение в воинской части, поскольку Копайгородский добровольцем ушел участвовать в спецоперации на Украине.

Сам же Копайгородский попросил суд вернуть его в зону спецоперации под контроль его воинской части.

Мещанский райсуд заключил под стражу Копайгородского 25 сентября. Его обвиняют по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Бывший мэр Сочи вину не признает, передает «Радиоточка НСН».

