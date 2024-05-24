Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
24 мая 202416:50
Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова, передает РИА Новости.
Таким образом, было отказано в смягчении меры до домашнего ареста. Об этом ранее просил Следственный комитет.
Попову предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
235-й Гарнизонный военный суд 17 мая арестовал Попова на два месяца, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru