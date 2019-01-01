Суд оставил в силе штраф россиянину за оскорбление государства
Новгородский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Картыжев разместил в интернете две записи с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Чудовский райсуд 22 апреля оштрафовал его на 30 тысяч рублей, передает РИА «Новости».
Как сообщалось, суд в Вологодской области 7 июня начнет аналогичные слушания в отношении местного жителя Юрия Шадрина.
Напомним, что президент Путин подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы 18 марта. За это физическим лицам предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. За повторный поступок штраф увеличивается в разы, а также возможен административный арест на срок до 15 суток.
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