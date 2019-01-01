Суд оставил в силе штраф россиянину за оскорбление государства

Новгородский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Картыжев разместил в интернете две записи с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Чудовский райсуд 22 апреля оштрафовал его на 30 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, суд в Вологодской области 7 июня начнет аналогичные слушания в отношении местного жителя Юрия Шадрина.