Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку»

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменения приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщает ТАСС.

«Казанский стрелок» Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Защита «казанского стрелка» настаивала на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, указав на противоречия в заключениях двух комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз.

Сторона обвинения с доводами адвоката не согласилась, отметив, что были учтены все обстоятельства дела.

Судья Николай Волков постановил, оставить без изменения решение Верховного суда республики Татарстан, который приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Ильназ Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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