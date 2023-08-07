Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку»

МИД: Россия рассчитывает, что ее партнеры по БРИКС поделятся оценками встречи в Джидде по Украине Два человека получили ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в Белгородской области Украина сообщила о возвращении из плена 22 солдат Родители в среднем планируют потратить на подготовку к школе 22 тыс. рублей Чемпион РФ по тяжелой атлетике Кокляев считает, что у Цукерберга в бое в Маском есть преимущество