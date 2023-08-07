Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку»
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменения приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщает ТАСС.
Защита «казанского стрелка» настаивала на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, указав на противоречия в заключениях двух комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз.
Сторона обвинения с доводами адвоката не согласилась, отметив, что были учтены все обстоятельства дела.
Судья Николай Волков постановил, оставить без изменения решение Верховного суда республики Татарстан, который приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Ильназ Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru