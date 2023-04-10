«Казанский стрелок» Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, попросил суд убрать из приговора отбывание части срока в тюрьме, сообщает РИА Новости.
В ходе прений в Верховном суде Татарстана он указал, что у него «и так пожизненное».
«Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших», - заключил Галявиев.
Ранее гособвинение запросило пожизненное заключение для Галявиева, предложив, чтобы первые пять лет срока он отбывал в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев совершил утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, сообщают «Невские новости».
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