«Казанский стрелок» Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

В ходе прений в Верховном суде Татарстана он указал, что у него «и так пожизненное».

«Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших», - заключил Галявиев.

Ранее гособвинение запросило пожизненное заключение для Галявиева, предложив, чтобы первые пять лет срока он отбывал в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев совершил утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, сообщают «Невские новости».

