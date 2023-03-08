Бывшего мэра Белгорода задержали по делу о взятке

Экс-мэра города Белгорода Антона Иванова задержали по обвинению в получении взятки. Подозревают, что он получил автомобиль стоимостью почти три миллиона рублей. Об этом сообщает защитник Елена Палымова.

СМИ: Экс-мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взяток

«Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей», - цитирует адвоката РИА Новости.

Уточняется, что суд еще не принял решение о выборе меры пресечения Иванову, идет заседание.

Антон Иванов сложил полномочия мэра Белгорода в октябре 2022 года, не проработав и года в должности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал его решение.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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