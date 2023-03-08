Бывшего мэра Белгорода задержали по делу о взятке

Зампред Совета безопасности РФ Медведев обратился к россиянкам с поздравлением с Международным женским днём СМИ: экс-мэр Белгорода Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере МВД Грузии заявило о задержании 66 оппозиционеров СМИ: генсек ООН Гутерриш прибыл в Киев для обсуждения возможного продления зерновой сделки СМИ: в Южной Корее грузовик въехал в группу людей на парковке