Обвиняемого по делу главного кадровика МО Кузнецова оставили под стражей

Мосгорсуд утвердил продление ареста предпринимателю Леве Мартиросяну, проходящему по делу обвиняемого в коррупции начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщает «Коммерсант».

Суд подтвердил арест имущества дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

В частности, решение Басманного суда Москвы о продлении срока содержания предпринимателя в СИЗО до 12 октября, было оставлено без изменений.

По версии следствия, бизнесмен передал Кузнецову земельный участок и жилой дом за помощь в заключении госконтрактов. Защита Мартиросяна настаивает на его непричастности к преступлению.

Ранее Второй Западный окружной военный суд сократил срока ареста Кузнецову до 12 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОАрестыКоррупцияМинобороны РФ

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