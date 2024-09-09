Обвиняемого по делу главного кадровика МО Кузнецова оставили под стражей
Мосгорсуд утвердил продление ареста предпринимателю Леве Мартиросяну, проходящему по делу обвиняемого в коррупции начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщает «Коммерсант».
В частности, решение Басманного суда Москвы о продлении срока содержания предпринимателя в СИЗО до 12 октября, было оставлено без изменений.
По версии следствия, бизнесмен передал Кузнецову земельный участок и жилой дом за помощь в заключении госконтрактов. Защита Мартиросяна настаивает на его непричастности к преступлению.
Ранее Второй Западный окружной военный суд сократил срока ареста Кузнецову до 12 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru