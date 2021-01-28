Суд оставил Навального в СИЗО
Мособлсуд в четверг, 28 января, отклонил апелляционную жалобу адвокатов Алексея Навального на задержание политика. Таким образом, он останется в СИЗО до 15 февраля.
Защита Навального уже заявила о намерении обжаловать это решение в Кассационном суде и ЕСПЧ.
Ранее Химкинский районный суд санкционировал задержание оппозиционера на 30 суток. Защита оппозиционера пыталась оспорить это решение, ссылаясь на то, что в законе нет процессуальных оснований для задержания их подзащитного из-за нарушений испытательного срока по «делу Ив Роше».
Навальный был задержан в московском аэропорту сразу после возвращения из-за границы. ФСИН ходатайствует о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, мотивируя это тем, что политик неоднократно нарушал условия испытательного срока, причем ещё до госпитализации в августе.
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