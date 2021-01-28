Суд оставил Навального в СИЗО

Ранее Химкинский районный суд санкционировал задержание оппозиционера на 30 суток. Защита оппозиционера пыталась оспорить это решение, ссылаясь на то, что в законе нет процессуальных оснований для задержания их подзащитного из-за нарушений испытательного срока по «делу Ив Роше».

Навальный был задержан в московском аэропорту сразу после возвращения из-за границы. ФСИН ходатайствует о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, мотивируя это тем, что политик неоднократно нарушал условия испытательного срока, причем ещё до госпитализации в августе.

