Навальный на апелляции обвинил суд в беззаконии

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг, 28 января, выступил по видеосвязи в Мособлсуде, где рассматривается апелляция на его арест. Он назвал происходящее «одним большим нарушением закона»: политик, в частности, упомянул, что вопрос об аресте рассматривался в отделе полиции, а Симоновский суд прислал готовый документ уже через минуту после вынесения решения.

«Я давно вместе с нашей судебной системой спускаюсь по лесенке деградации. Привык, что огромное количество законов на меня не распространяется», - заявил Навальный. Свой арест он назвал «демонстративным беззаконием, чтобы запугать» его и всех остальных.

ФСИН: Навальный часто нарушал условия испытательного срока до госпитализации

Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» 17 января – сразу после того, как вернулся из-за границы. ФСИН обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Ведомство намерено добиться замены условного срока Навальному на реальный.

Политик пока отбывает 30 суток ареста в СИЗО «Матросская тишина».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСудАлексей Навальный
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