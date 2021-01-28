Навальный на апелляции обвинил суд в беззаконии

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг, 28 января, выступил по видеосвязи в Мособлсуде, где рассматривается апелляция на его арест. Он назвал происходящее «одним большим нарушением закона»: политик, в частности, упомянул, что вопрос об аресте рассматривался в отделе полиции, а Симоновский суд прислал готовый документ уже через минуту после вынесения решения.

«Я давно вместе с нашей судебной системой спускаюсь по лесенке деградации. Привык, что огромное количество законов на меня не распространяется», - заявил Навальный. Свой арест он назвал «демонстративным беззаконием, чтобы запугать» его и всех остальных.