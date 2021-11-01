Суд оставил на свободе блогершу за фото в трусах на фоне собора

Во время следствия россиянка будет находиться на свободе. Запрет определенных действий для Ирины Волковой просили следователи, прокурор возражал из-за отсутствия оснований.

Как сообщила девушка во время суда, у нее есть ребенок и против меры пресечения она не возражает. Свою вину она признала и раскаялась.

Фотографии были сделаны летом 2020 года. Волкова сфотографировалась на фоне Исаакия с поднятой юбкой. Как считает следствие, тем самым она оскорбила верующих.

Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Затем нарушительница отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете.

Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до одного года.

