Суд оставил на свободе блогершу за фото в трусах на фоне собора
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал ходатайство о запрете определенных действий для блогерши, на которую завели дело из-за фотографии с голыми ягодицами на фоне Исаакиевского собора, сообщает телеканал «360».
Во время следствия россиянка будет находиться на свободе. Запрет определенных действий для Ирины Волковой просили следователи, прокурор возражал из-за отсутствия оснований.
Как сообщила девушка во время суда, у нее есть ребенок и против меры пресечения она не возражает. Свою вину она признала и раскаялась.
Фотографии были сделаны летом 2020 года. Волкова сфотографировалась на фоне Исаакия с поднятой юбкой. Как считает следствие, тем самым она оскорбила верующих.
Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Затем нарушительница отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете.
Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до одного года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru