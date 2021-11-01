Суд оставил на свободе блогершу за фото в трусах на фоне собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал ходатайство о запрете определенных действий для блогерши, на которую завели дело из-за фотографии с голыми ягодицами на фоне Исаакиевского собора, сообщает телеканал «360».

СК завел дело на петербурженку за провокационное фото на фоне Исаакиевского собора

Во время следствия россиянка будет находиться на свободе. Запрет определенных действий для Ирины Волковой просили следователи, прокурор возражал из-за отсутствия оснований.

Как сообщила девушка во время суда, у нее есть ребенок и против меры пресечения она не возражает. Свою вину она признала и раскаялась.

Фотографии были сделаны летом 2020 года. Волкова сфотографировалась на фоне Исаакия с поднятой юбкой. Как считает следствие, тем самым она оскорбила верующих.

Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Затем нарушительница отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете.

Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до одного года.

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