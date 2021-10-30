СК завел дело на петербурженку за провокационное фото на фоне Исаакиевского собора

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")», - говорится в сообщении.

Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Затем нарушительница отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете.

Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до одного года.

Ранее психоаналитик-сексолог Юлия Варра прокомментировала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» приговор блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и модели Анастасии Чистовой за скабрезное фото.

«Эксгибиционисты практически никогда блогерами не становятся. Поскольку мы имеем дело с блогером, целью этого действия был скандал, которого они и добились. Среди сексуальных отклонений есть, например, эксгибиционизм, когда люди хотят это делать на публике. Есть такое отклонение как поношение каких-то святынь, глумление над ними. Однако к блогерам это не относится, поскольку у них нет желания делать это тихо для себя, то есть, отклонение отсутствует», - пояснила эксперт.

