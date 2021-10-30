СК завел дело на петербурженку за провокационное фото на фоне Исаакиевского собора
В оскорблении чувств верующих подозревают тридцатилетнюю жительницу Петербурга, которая сделала снимок в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу субботу, 30 октября.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")», - говорится в сообщении.
Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Затем нарушительница отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете.
Нарушительнице грозит лишение свободы на срок до одного года.
Ранее психоаналитик-сексолог Юлия Варра прокомментировала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» приговор блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и модели Анастасии Чистовой за скабрезное фото.
«Эксгибиционисты практически никогда блогерами не становятся. Поскольку мы имеем дело с блогером, целью этого действия был скандал, которого они и добились. Среди сексуальных отклонений есть, например, эксгибиционизм, когда люди хотят это делать на публике. Есть такое отклонение как поношение каких-то святынь, глумление над ними. Однако к блогерам это не относится, поскольку у них нет желания делать это тихо для себя, то есть, отклонение отсутствует», - пояснила эксперт.
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