Суд оставил доцента-потрошителя Соколова в СИЗО до 23 марта

Суд в Санкт-Петербурге продлил обвиняемому в убийстве аспирантки историку Олегу Соколову срок содержания в СИЗО до 23 марта будущего года. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что принять соответствующее решение суд просил представитель обвинения.

По данным следствия, 7 ноября прошлого года Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил её тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако сделать это ему не удалось, поскольку историк упал в воду. После этого раскрылись обстоятельства содеянного. 12 октября этого года Соколов признал вину.

Названа причина смерти аспирантки доцента-потрошителя Анастасии Ещенко

А ранее сообщалось, что защитник историка Олега Соколова просит провести проверку на предмет клеветы и ложных показаний в отношении одной из свидетельниц обвинения. Как сообщил адвокат Александр Торгашев, речь идёт о Екатерине Пржигодзкой, которая ранее состояла с экс-доцентом в интимных отношениях и показала в суде, что он пытал её утюгом.

Заявления направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, передает ТАСС. Адвокат настаивает на том, что она дала заведомо ложные показания.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУбийствоОлег Соколов
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