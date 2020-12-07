Суд оставил доцента-потрошителя Соколова в СИЗО до 23 марта

Суд в Санкт-Петербурге продлил обвиняемому в убийстве аспирантки историку Олегу Соколову срок содержания в СИЗО до 23 марта будущего года. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что принять соответствующее решение суд просил представитель обвинения.

По данным следствия, 7 ноября прошлого года Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил её тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако сделать это ему не удалось, поскольку историк упал в воду. После этого раскрылись обстоятельства содеянного. 12 октября этого года Соколов признал вину.