Суд оставил Добровинского без адвокатского статуса после дела Ефремова

Хамовнический суд признал правомерным лишение Александра Добровинского статуса адвоката на 2 года, решение о котором ранее приняла адвокатская палата Москвы. Таким образом, юристу отказано в жалобе, передает ТАСС.

Добровинский уже заявил о намерении подать апелляцию на сегодняшний вердикт. По его словам, адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции в том случае, если она не нарушает никаких норм. При этом Добровинский выразил уверенность, что наличие или отсутствие статуса никак не влияет на его профессиональную деятельность и способность выигрывать дела своих клиентов.

Добровинский представлял интересы потерпевших на процессе о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.