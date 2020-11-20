«Меня хотят размазать!» Пашаев о лжесвидетельстве в пользу Ефремова

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев в эфире НСН заявил, что все показания были правдивыми, а также назвал истинные причины возбуждения дел против свидетелей.



«Я абсолютно не допускаю лжи, я сам неоднократно перепроверил их показания. С первой же встречи я фиксировал всё наше общение. Я уверен, что эти люди были в момент ДТП на месте происшествия. Пусть лучше проверяют аферистов, которых пригласил Добровинский. Конечно, это же политический заказ, надо меня размазывать и душить дальше. Не угомонились», - отметил юрист.



Он также оценил вероятность возбуждения уголовного дела против себя. «А я причем здесь? Хотя с нашими правоохранителями все возможно. Но предупреждаю: у меня зафиксирован каждый шаг», - заявил Пашаев.



В свою очередь, бывший представитель семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с НСН не удивился результатам проверки показаний.



«Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей. Надеюсь, это будет ещё одним примером, как нельзя играть с правосудием», - сказал юрист.

В результате скандального дела Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже суд снизил срок на полгода.



В сентябре Пашаева лишили статуса адвоката на один год за нарушение кодекса профессиональной этики. Для бывшего адвоката это уже не в новинку: до этого его лишали статуса трижды. Спустя месяц потерял статус и Добровинский, однако уже на два года, хотя ему также вменяли нарушение этики.

