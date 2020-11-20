«Меня хотят размазать!» Пашаев о лжесвидетельстве в пользу Ефремова
Бывшие адвокаты из судебного процесса над российским актером в эфире НСН отреагировали на возбуждение уголовных дел за лжесвидетельство.
Полиция возбудила уголовные дела против трех вероятных лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Двое из них заявили в суде, что за рулем машины Ефремова сидел другой человек, а сам артист «стоял рядом».
Еще один свидетель утверждал, что он видел на заднем сиденье незнакомого человека, а за рулем никого не было. Суд отверг показания, а позднее проверка показала, что свидетели осознанно лгали на заседаниях.
Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев в эфире НСН заявил, что все показания были правдивыми, а также назвал истинные причины возбуждения дел против свидетелей.
«Я абсолютно не допускаю лжи, я сам неоднократно перепроверил их показания. С первой же встречи я фиксировал всё наше общение. Я уверен, что эти люди были в момент ДТП на месте происшествия. Пусть лучше проверяют аферистов, которых пригласил Добровинский. Конечно, это же политический заказ, надо меня размазывать и душить дальше. Не угомонились», - отметил юрист.
Он также оценил вероятность возбуждения уголовного дела против себя. «А я причем здесь? Хотя с нашими правоохранителями все возможно. Но предупреждаю: у меня зафиксирован каждый шаг», - заявил Пашаев.
В свою очередь, бывший представитель семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с НСН не удивился результатам проверки показаний.
«Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей. Надеюсь, это будет ещё одним примером, как нельзя играть с правосудием», - сказал юрист.
В результате скандального дела Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже суд снизил срок на полгода.
В сентябре Пашаева лишили статуса адвоката на один год за нарушение кодекса профессиональной этики. Для бывшего адвоката это уже не в новинку: до этого его лишали статуса трижды. Спустя месяц потерял статус и Добровинский, однако уже на два года, хотя ему также вменяли нарушение этики.
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