Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей

Сервис видеоконференций Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 17 миллионов рублей

Соответствующее решение принял мировой суд судебного участка N422 Таганского района Москвы. Судья признал компанию Zoom Video Communications Inc виновной в административном правонарушении.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей», - рассказали в учреждении.

Ранее столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн рублей за отказ удалить контент.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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