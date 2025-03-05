Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей
5 марта 202512:58
Сервис видеоконференций Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял мировой суд судебного участка N422 Таганского района Москвы. Судья признал компанию Zoom Video Communications Inc виновной в административном правонарушении.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей», - рассказали в учреждении.
Ранее столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн рублей за отказ удалить контент.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru