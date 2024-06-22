Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах

В Москве Таганский районный суд признал журналиста Андрея Караулова (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в нарушении деятельности иноагента. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Журналисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.