Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах

В Москве Таганский районный суд признал журналиста Андрея Караулова (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в нарушении деятельности иноагента. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Журналисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Госдуме одобрили проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

В июне 2023 года Андрей Караулов Минюстом России был признал иноагентом, так как, по данным ведомства, он принимал участие в создании «информационного материала иностранного агента» и распространении «недостоверной информации» о решениях и политике властей РФ.

Ранее «Известия» сообщили, что Минюст внес режиссера Романа Качанова в список иноагентов.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыЖурналистыМоскваСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры