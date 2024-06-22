Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах
В Москве Таганский районный суд признал журналиста Андрея Караулова (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в нарушении деятельности иноагента. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Он обвиняется по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Журналисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
В июне 2023 года Андрей Караулов Минюстом России был признал иноагентом, так как, по данным ведомства, он принимал участие в создании «информационного материала иностранного агента» и распространении «недостоверной информации» о решениях и политике властей РФ.
Ранее «Известия» сообщили, что Минюст внес режиссера Романа Качанова в список иноагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru