Суд оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»
Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» административный штраф 30 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, сообщили РИА Новости.
По данным новороссийской природоохранной прокуратуры, танкер вышел в Черное море, нарушив технический регламент. Согласно классификации, данное судно может передвигаться по Керченскому проливу до 30 ноября. Однако, эти ограничения не были соблюдены и судно не имело действующих квалификационных документов.
В итоге суд Краснодарского края назначил ООО «Кама Шиппинг» штраф в 30 тысяч рублей.
Уточняется, что владелец планирует подавать апелляцию.
При этом судебные процессы по двум танкерам, потерпевшим крушение в Керченском проливе, продолжатся. Так, 10 марта в Арбитражном суде Краснодарского края состоится первое заседание по иску Морспасслужбы, которая планирует взыскать 40 млн рублей за работы по ликвидации мазута за первую неделю ЧС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru