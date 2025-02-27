Суд оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»

По данным новороссийской природоохранной прокуратуры, танкер вышел в Черное море, нарушив технический регламент. Согласно классификации, данное судно может передвигаться по Керченскому проливу до 30 ноября. Однако, эти ограничения не были соблюдены и судно не имело действующих квалификационных документов.

В итоге суд Краснодарского края назначил ООО «Кама Шиппинг» штраф в 30 тысяч рублей.

Уточняется, что владелец планирует подавать апелляцию.

При этом судебные процессы по двум танкерам, потерпевшим крушение в Керченском проливе, продолжатся. Так, 10 марта в Арбитражном суде Краснодарского края состоится первое заседание по иску Морспасслужбы, которая планирует взыскать 40 млн рублей за работы по ликвидации мазута за первую неделю ЧС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



