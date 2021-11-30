Twitter будет удалять опубликованные без согласия фото и видео
Социальная сеть Twitter будет удалять публикации с фото или видео, где сняты частные лица без их согласия. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Теперь любой пользователь Twitter сможет отправить уведомление о том, что в социальной сети появился медиафайл, который был обнародован без согласия человека, который изображён на фото или видео. Получив оповещение, Twitter удалит такой контент.
Новое правило не коснётся фото и видео с общественными деятелями, если медиафайл опубликован в общественных интересах. Если угроза безопасности человека в кадре будет превышать значимость материала для общества, Twitter удалит публикацию.
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