Twitter будет удалять опубликованные без согласия фото и видео

Теперь любой пользователь Twitter сможет отправить уведомление о том, что в социальной сети появился медиафайл, который был обнародован без согласия человека, который изображён на фото или видео. Получив оповещение, Twitter удалит такой контент.

Новое правило не коснётся фото и видео с общественными деятелями, если медиафайл опубликован в общественных интересах. Если угроза безопасности человека в кадре будет превышать значимость материала для общества, Twitter удалит публикацию.

