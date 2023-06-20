Суд оштрафовал Telegram за распространение фейков про СВО

Уточняется, что штраф выписан за неудаление 32 каналов с недостоверной информацией о действиях российских военнослужащих в зоне спецоперации.

По данным СМИ, во время заседания судья обратил внимание, что представители Telegram на заседания «в принципе не ходят, но штрафы оплачивали».



Ранее суд оштрафовал компанию «Яндекс» на 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Как уверяет спецслужба, эти данные необходимы для розыска людей или обеспечения безопасности страны, пишет «Свободная пресса».

