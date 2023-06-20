Суд оштрафовал Telegram за распространение фейков про СВО
Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей, сообщают СМИ из зала суда.
Уточняется, что штраф выписан за неудаление 32 каналов с недостоверной информацией о действиях российских военнослужащих в зоне спецоперации.
По данным СМИ, во время заседания судья обратил внимание, что представители Telegram на заседания «в принципе не ходят, но штрафы оплачивали».
Ранее суд оштрафовал компанию «Яндекс» на 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Как уверяет спецслужба, эти данные необходимы для розыска людей или обеспечения безопасности страны, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru