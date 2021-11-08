Суд оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалять контент
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за сохранение запрещённого контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В начале сентября Telegram уже получил штраф в размере 9 млн рублей по такой же статье 2 13.41 КоАП —нарушение порядка ограничения доступа к информации. Мессенджер отказался удалять посты, которые содержали призывы граждан участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.
За сохранение запрещённой информации в 2021 году российские суды оштрафовали социальные сети, среди которых Facebook, Telegram, Google и TikTok на общую сумму 180 млн рублей.
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