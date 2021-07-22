Суд оштрафовал Telegram на 11 млн рублей

Общая сумма штрафов мессенджеру составила 26 миллионов рублей. По той же причине – неудаление противоправного контента – Telegram в июне был оштрафован на 10 миллионов рублей, в мае – на 5 миллионов.

Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Facebook ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

