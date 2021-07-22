Суд оштрафовал Telegram на 11 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11 миллионов рублей из-за неудаления запрещенного контента, передает РИА Новости.
Общая сумма штрафов мессенджеру составила 26 миллионов рублей. По той же причине – неудаление противоправного контента – Telegram в июне был оштрафован на 10 миллионов рублей, в мае – на 5 миллионов.
Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Facebook ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru