Суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за нарушение правил банкротства

Уточняется, что ранее журналистке выписали штраф в размере пять тысяч рублей, который надлежало выплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.

Суть претензий в документе не уточняется. По данным агентства, телеведущая не присутствовала на заседании, хотя была уведомлена о месте и времени его проведения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что с Ксении Собчак потребовали взыскать 50 миллионов рублей за «издевательства» над книгой. По заявлению истца, журналистка в одном из выпусков своего шоу использовала его книгу в качестве оскорбительной подводки к рекламе, изменив данные о ней.

