Суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за нарушение правил банкротства

Мировой суд района Крылатское оштрафовал телеведущую Ксению Собчак за неуплату штрафа, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда по соответствующему судебному делу.

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Уточняется, что ранее журналистке выписали штраф в размере пять тысяч рублей, который надлежало выплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.

Суть претензий в документе не уточняется. По данным агентства, телеведущая не присутствовала на заседании, хотя была уведомлена о месте и времени его проведения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что с Ксении Собчак потребовали взыскать 50 миллионов рублей за «издевательства» над книгой. По заявлению истца, журналистка в одном из выпусков своего шоу использовала его книгу в качестве оскорбительной подводки к рекламе, изменив данные о ней.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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