Суд оштрафовал «Кинопоиск» на семь млн рублей за пропаганду педофилии
Тверской суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным по административной статье о пропаганде педофилии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй КоАП РФ о пропаганде педофилии».
По решению суда, платформе был назначен штраф в размере семи млн рублей.
Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на три млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Таким образом, сервис за один день получил штрафов на 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru