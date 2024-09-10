Суд оштрафовал «Кинопоиск» на семь млн рублей за пропаганду педофилии

Тверской суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным по административной статье о пропаганде педофилии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии

«ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй КоАП РФ о пропаганде педофилии».

По решению суда, платформе был назначен штраф в размере семи млн рублей.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на три млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Таким образом, сервис за один день получил штрафов на 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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