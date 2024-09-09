Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии
Таганский суд Москвы признал генерального директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского виновным по административной статье о пропаганде педофилии с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Речь идёт о фильме «Любовь» Гаспара Ноэ, в котором содержатся сексуальные сцены с персонажем, не достигшим 18 лет. При этом лента была выложена на «Кинопоиске» для свободного просмотра.
В итоге Дунаевскому назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Гендиректор «Кинопоиска» вину не признал и заявил о намерении обжаловать решение суда.
Ранее телеканал ТНТ Music (компания «Фонбет ТВ») оштрафовали на миллион рублей из-за клипа Hallucination диджея Regard и проекта Years & Years, в котором танцуют мужчины в макияже и бикини, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru