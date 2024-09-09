Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии

Речь идёт о фильме «Любовь» Гаспара Ноэ, в котором содержатся сексуальные сцены с персонажем, не достигшим 18 лет. При этом лента была выложена на «Кинопоиске» для свободного просмотра.

В итоге Дунаевскому назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Гендиректор «Кинопоиска» вину не признал и заявил о намерении обжаловать решение суда.

Ранее телеканал ТНТ Music (компания «Фонбет ТВ») оштрафовали на миллион рублей из-за клипа Hallucination диджея Regard и проекта Years & Years, в котором танцуют мужчины в макияже и бикини, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

