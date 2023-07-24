Суд оштрафовал главу Transparency Russia за неуказание статуса иноагента

Главу Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илью Шуманова оштрафовали за отсутствие информации о статусе иноагента, сообщает ТАСС.

Россия обвинила учредителя Transparency International Russia в организации проституции

Решение о назначении штрафа принял Пресненский суд Москвы, его размер составил 100 тысяч рублей.

Ранее Генпрокуратура РФ признала организацию Transparency International, частю которой является Transparency Russia, нежелательной в России, так как её деятельность «явно выходит за рамки декларированных целей и задач», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШтрафСудИноагентыРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры