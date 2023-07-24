Суд оштрафовал главу Transparency Russia за неуказание статуса иноагента
24 июля 202315:26
Главу Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илью Шуманова оштрафовали за отсутствие информации о статусе иноагента, сообщает ТАСС.
Решение о назначении штрафа принял Пресненский суд Москвы, его размер составил 100 тысяч рублей.
Ранее Генпрокуратура РФ признала организацию Transparency International, частю которой является Transparency Russia, нежелательной в России, так как её деятельность «явно выходит за рамки декларированных целей и задач», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru