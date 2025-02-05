Суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал сервер для видеозвонков Discord на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на судебное заседание.

Отмечается, что штраф назначили по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Согласно данным, ни представители Discord, ни Роскомнадзор на заседание не явились.

Ранее Роскомнадзор впервые выписал протокол мессенджеру Discord за отказ в локализации персональных данных россиян.

В октябре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к Discord из-за нарушений требований российского законодательства. Тогда вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к РКН с просьбой пересмотреть решение о блокировке Discord, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШтрафСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры