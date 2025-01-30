РКН впервые составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор впервые выписал протокол мессенджеру Discord за отказ в локализации персональных данных россиян.

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В аппарате судебного участка Таганского района Москвы сообщили РИА Новости, что судебное разбирательство назначено на 5 февраля.

В октябре 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к Discord из-за нарушений требований российского законодательства.

Тогда вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к Роскомнадзору с просьбой пересмотреть решение о блокировке Discord. Политик отметил, что, по данным Mediascope, мессенджер в стране используют от 25 до 40 миллионов человек, передает «Радиоточка НСН». По словам Даванкова, Discord полезен для студентов и репетиторов в онлайн-школах.

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ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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