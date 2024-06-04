Суд оправдал пять участников ЧВК «ЕНОТ»

Московский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор пяти участникам преступного сообщества ЧВК «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), которые обвинялись в кражах и разбое. Об этом сообщило РИА Новости.

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Судья обозначил их право на реабилитацию и компенсацию вреда, а также призвал восстановить их в трудовых правах.

Речь идет об экс-сотруднике УФСБ Александре Мрищуке и еще четверых участниках ЧВК «ЕНОТ». Суд постановил освободить их в зале суда. В материале уточняется, что защита пыталась добиться признания невиновности фигурантов, ссылаясь на то, что их оговорили.

Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Барякшев создали преступное сообщество ЧВК «ЕНОТ», вместе с которым совершали разбойные нападения и кражи. Они нападали на предпринимателей, которых подозревали в махинациях с таможенными процессами, и изымали у них ценности под видом оперативников. Остальные участники «ЕНОТа» выступали помощниками и понятыми. Ранее суд сообщал, что завершил процесс по уголовному делу всех фигурантов. Следствие запрашивало для Мрищука 17 лет колонии строгого режима, а остальным фигурантам от 12 до 15 лет строгого режима и серьезные денежные штрафы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:КражаЧВКСуд

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