Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате госсредств

В отношении политика прокуратура выдвинула обвинение в организации хищения госсредств в особо крупных размерах, а также в покровительстве компании «Флэш», которая выиграла государственный тендер на поставку дизтоплива, предложив более высокую цену, чем конкуренты.

По данным ведомства, преступления, в которых обвиняли Саргасяна, он совершил во время своего президентства.

«Суд постановляет оправдать Сержа Азатовича Саргсяна на основании отсутствия состава преступления», - заявили в суде, также отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее суд в Париже оправдал режиссёра Романа Полански по делу о клевете, сообщает «Telegram-канал Радиоточка НСН».