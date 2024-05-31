Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате госсредств
Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна оправдали по делу о растрате госсредств. Об этом со ссылкой на уголовный суд общей юрисдикции Еревана сообщает ТАСС.
В отношении политика прокуратура выдвинула обвинение в организации хищения госсредств в особо крупных размерах, а также в покровительстве компании «Флэш», которая выиграла государственный тендер на поставку дизтоплива, предложив более высокую цену, чем конкуренты.
По данным ведомства, преступления, в которых обвиняли Саргасяна, он совершил во время своего президентства.
«Суд постановляет оправдать Сержа Азатовича Саргсяна на основании отсутствия состава преступления», - заявили в суде, также отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее суд в Париже оправдал режиссёра Романа Полански по делу о клевете, сообщает «Telegram-канал Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru