Суд ограничил Фургалу время на ознакомление с делом

Басманный суд Москвы установил крайний срок для ознакомления с материалами уголовного дела для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, Фургал должен в срок до 15 октября ознакомиться с документами.

В феврале 2021 года экс-губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСергей Фургал
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