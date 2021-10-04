Суд ограничил Фургалу время на ознакомление с делом

Так, Фургал должен в срок до 15 октября ознакомиться с документами.

В феврале 2021 года экс-губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

