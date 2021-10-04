Суд ограничил Фургалу время на ознакомление с делом
Басманный суд Москвы установил крайний срок для ознакомления с материалами уголовного дела для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Фургал должен в срок до 15 октября ознакомиться с документами.
В феврале 2021 года экс-губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»
- Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США
- В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
- В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
- В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей
- Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
- Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ
- Кабмин выделил более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
- В Дании объявили о готовности «Северного потока - 2» к эксплуатации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru