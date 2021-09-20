Дегтярев набирает более 56% на выборах губернатора Хабаровского края

Согласно предварительным данным, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побеждает на выборах главы региона, сообщает РИА Новости.

Дегтярёв лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

После обработки протоколов с 99,75% избирательных участков региона, он набрал 56,81 процента голосов избирателей. За Дегтярева проголосовали 235 тысяч 607 человек.

Следом идет телеведущая Марина Ким от «Справедливой России – За правду» - 25,39% голосов. Замыкает тройку пенсионер Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров», за которого отдали свои голоса 10,02% избирателей, зарегистрированных в Хабаровском крае. 3,53% набрал бизнесмен Бабек Мамедов (Партия «Родина»).

Михаил Дегтярёв был назначен на должность губернатора Хабаровского края после ареста его предшественника Сергея Фургала, которого обвинили в организации преступной группы, совершившей убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторХабаровский КрайВыборыМихаил Дегтярев
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