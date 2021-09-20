Дегтярев набирает более 56% на выборах губернатора Хабаровского края
Согласно предварительным данным, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побеждает на выборах главы региона, сообщает РИА Новости.
После обработки протоколов с 99,75% избирательных участков региона, он набрал 56,81 процента голосов избирателей. За Дегтярева проголосовали 235 тысяч 607 человек.
Следом идет телеведущая Марина Ким от «Справедливой России – За правду» - 25,39% голосов. Замыкает тройку пенсионер Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров», за которого отдали свои голоса 10,02% избирателей, зарегистрированных в Хабаровском крае. 3,53% набрал бизнесмен Бабек Мамедов (Партия «Родина»).
Михаил Дегтярёв был назначен на должность губернатора Хабаровского края после ареста его предшественника Сергея Фургала, которого обвинили в организации преступной группы, совершившей убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.
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