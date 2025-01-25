Суд обязал направить деньги со счета в Монако дочери основателя «Б. Ю. Александров»

Черемушкинский суд Москвы обязал направить средства со счета в Монако основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова его дочери Екатерине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд не включил в дело о наследстве деньги со счета бизнесмена в Монако. До этого решение суда обжаловала Наталья Кокота, представившаяся дочерью Александрова. Однако близкие бизнесмена узнали о ее существовании только после его смерти. В связи с этим его вдова подала в суд иск о признании недействительным свидетельства о рождении Кокоты. В середине декабря 2024 года была назначена экспертиза. Заседания по делу пока были приостановлены.

СМИ: Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед судом

Бизнесмен умер 30 ноября 2020 года от COVID-19. После этого нотариус начал раздел имущества среди наследников, и дочь бизнесмена Екатерина подала в суд для исключения из списка денег, которые хранятся на счету Александрова в Монако.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что инвестиционная компания «A1» собирается выкупить «Б. Ю. Александров» из-за споров акционеров. Однако позже стало известно, что партнера Александрова, сооснователя группы компаний «Ростагроэкспорт» Юрия Изачика объявили в международный розыск в связи с возбуждением уголовного дела о принуждении к совершению сделки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:МоскваПредпринимателиБизнесДеньгиСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры