Суд обязал направить деньги со счета в Монако дочери основателя «Б. Ю. Александров»

Черемушкинский суд Москвы обязал направить средства со счета в Монако основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова его дочери Екатерине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд не включил в дело о наследстве деньги со счета бизнесмена в Монако. До этого решение суда обжаловала Наталья Кокота, представившаяся дочерью Александрова. Однако близкие бизнесмена узнали о ее существовании только после его смерти. В связи с этим его вдова подала в суд иск о признании недействительным свидетельства о рождении Кокоты. В середине декабря 2024 года была назначена экспертиза. Заседания по делу пока были приостановлены.