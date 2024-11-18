Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате решил взыскать с фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна более 635 тысяч евро (свыше 67,166 млн рублей) за концерт в Твери, отмененный в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Музыкант заключил договор с ООО «Прайм маркетинг», согласно которому должен был дать 70-минутный концерт на фестивале «Макларин за родину» в Твери в августе 2021 года. Услуги Линдеманна были полностью оплачены, однако лидер Rammstein отменил выступление и не вернул деньги, напоминает РЕН ТВ.

«Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО "Прайм маркетинг" неосновательное обогащение в размере €635 400, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере €2 924 за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28 апреля 2022 год по дату фактической оплаты долга по ключевой ставке Банка России... на указанную дату», — постановил суд.

Также немецкий музыкант должен будет возместить $32 562 расходов истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов.

С делом также был связан процесс между заказчиком фестиваля предпринимателем Максимом Лариным и продюсером лидера Rammstein Анаром Рейбандом. Россиянин рассчитывал заключить договор на оказание рекламных услуг в Тверской области и до подписания соглашения перевел на счет продюсера 10 млн рублей для подтверждения серьезности намерений. При этом договор заключен не был, а Рейбанд не вернул деньги. Ларин обратился с иском против продюсера в Конаковский городской суд Тверской области, который постановил взыскать с менеджера 10 млн рублей. Областной суд оставил решение без изменения.

