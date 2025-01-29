Суд обязал компенсировать экс-губернатору Белых потраченные на адвоката миллионы

Суд принял решение выплатить экс-главе Кировской области Никите Белых потраченные на адвоката восемь миллионов рублей, сообщило издание РБК.

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Деньги бывшему губернатору компенсировали, поскольку суд оправдал его по делу о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, Белых после отбытия восьми лет лишения свободы за получение взятки освободился из кировской колонии 21 июня прошлого года. Бывший губернатор не признал свою вину.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО бывшего главу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:АдвокатыСудКомпенсацияНикита Белых

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