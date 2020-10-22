Суд обязал Google снять ограничения с фильма «Беслан» на Youtube

Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы Дениса Попова к компании Google LLC об отмене ограничений доступа к фильму «Беслан» на Youtube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.

Ранее НСН писала о подаче московской прокуратурой иска к Google с требованием восстановить права неопределённого круга лиц и восстановить доступ к документальному фильму «Беслан» режиссёра Александра Рогаткина на Youtube.

По решению суда, корпорация обязана отменить авторизацию пользователей для получения доступа к видео. Также Youtube должен отключить предупреждения о содержании фильма, убрав сообщения с текстом «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей» и «Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий. Принимайте решение самостоятельно».

Ранее Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором требовал при работе сервисов компании соблюдать российские законы по распространению информации, запрещающие цензуру. В ведомстве отмечали, что фильм «Беслан» не содержит запрещённой информации и транслировался в телевизионном эфире. Пресс-служба Google ответила, что на видеохостинге Youtube запрещён контент с изображениями насилия или жестокости, но при наличии достаточного контекста видео оставляют доступным для пользователей, накладывая возрастные ограничения.

