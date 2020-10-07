Прокурор Москвы подал в суд на Google за ограничение доступа к фильму «Беслан»

Иск от прокурора города Дениса Попова поступил в Таганский суд Москвы из-за ограничения доступа к фильму «Беслан» на YouTube. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.



По словам Гуринчук, Попов обратился в суд с иском к корпорации Google LLC. В нём прокурор требует восстановить права неопределённого круга лиц и отменить обязательную авторизацию на YouTube для доступа к документальному фильму «Беслан» режиссёра Александра Рогаткина. Также в иске содержится требование к видеохостингу отключить предупреждение о содержании картины. Досудебная подготовка по делу запланирована на четверг.



Документальный фильм «Беслан» о расследовании захвата террористами в 2004 году бесланской школы N1 был снят Александром Рогаткиным. По информации в анонсе фильма, автор попытался осмыслить трагедию в Беслане, используя уникальные свидетельства очевидцев и участников событий.

Позднее сервис YouTube, которым владеет компания Google, ограничил доступ к фильму в связи с изображением сцен насилия или жестокости. Роскомнадзор заявил, что считает действия видеохостинга актом цензуры.

