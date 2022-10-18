Суд обязал Facebook выплатить экс-футболисту Хохлову 65 млн рублей за баны

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов отсудил 65 млн рублей у Facebook (владеющая им Meta запрещена в России как экстремистская). Соцсеть постоянно банила его за фамилию в рамках компании борьбы с языком вражды. По словам футболиста, соцсеть думает, что «Хохлов» - это слово «хохол» в родительном падеже, блокировку за которое ввели ещё в 2015 году. В итоге бывший футболист получал недельные баны от модераторов соцсети из-за своей фамилии.