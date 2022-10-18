Суд обязал Facebook выплатить экс-футболисту Хохлову 65 млн рублей за баны
Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов отсудил 65 млн рублей у Facebook (владеющая им Meta запрещена в России как экстремистская). Соцсеть постоянно банила его за фамилию в рамках компании борьбы с языком вражды. По словам футболиста, соцсеть думает, что «Хохлов» - это слово «хохол» в родительном падеже, блокировку за которое ввели ещё в 2015 году. В итоге бывший футболист получал недельные баны от модераторов соцсети из-за своей фамилии.
Кроме многомиллионного штрафа соцсеть должна в течение месяца разблокировать все упоминания Дмитрия Хохлова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Солнцевского районного суда Москвы.
Ранее в суде сообщали, что Хохлов намерен получить Facebook компенсацию морального вреда в размере 150 миллионов рублей.
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