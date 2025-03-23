Суд обязал бывшую жену Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 миллионов рублей
Преображенский районный суд столицы обязал бывшую жену экс-вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Информация об этом появилась в Telegram-канале юридической компании «Гордон и сыновья».
В сообщении юристов говорится о надежде на то, что Елена добровольно исполнит постановление суда. Если этого не произойдет, то юристы будут вынуждены принять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения.
По словам юристов, 59 миллионов рублей - лишь половина суммы, которая полагается Нигматуллину за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве.
Ранее стало известно, что Нигматуллин вынужден жить на съемной квартире в Москве, потому что бывшая жена отобрала всю его недвижимость, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru