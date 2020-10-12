Суд обязал Алибасова вернуть квартиру в новой Москве Федосеевой-Шукшиной
Троицкий районный суд Москвы в понедельник обязал продюсера Бари Алибасова вернуть квартиру в новой Москве своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает РИА Новости.
Как рассказал агентству PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, Алибасов еще не решил, будет ли он оспаривать это решение, так как он и раньше говорил, что квартира принадлежит Шукшиной.
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина ранее рассказала НСН, что её мать была обманута Алибасовым и его помощником Сергеем Моцарем и подарила квартиру, потому что думала, что подписывает завещание.
Ранее, 10 августа, состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого на подмосковную квартиру, принадлежавшую актрисе, но по определенным обстоятельствам, оказавшуюся переписанной на помощника Бари Сергея Моцаря, наложен арест. В том же месяце Алибасов подал заявление на развод со своей шестой женой, Федосеевой-Шукшиной.
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