Суд обязал Алибасова вернуть квартиру в новой Москве Федосеевой-Шукшиной

Троицкий районный суд Москвы в понедельник обязал продюсера Бари Алибасова вернуть квартиру в новой Москве своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает РИА Новости.

Как рассказал агентству PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, Алибасов еще не решил, будет ли он оспаривать это решение, так как он и раньше говорил, что квартира принадлежит Шукшиной.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина ранее рассказала НСН, что её мать была обманута Алибасовым и его помощником Сергеем Моцарем и подарила квартиру, потому что думала, что подписывает завещание.

Ранее, 10 августа, состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого на подмосковную квартиру, принадлежавшую актрисе, но по определенным обстоятельствам, оказавшуюся переписанной на помощника Бари Сергея Моцаря, наложен арест. В том же месяце Алибасов подал заявление на развод со своей шестой женой, Федосеевой-Шукшиной.

