Суд обратил в доход РФ 50 млн рублей экс-полковника Захарченко

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Стоимость имущества оценивается в 50 миллионов рублей. Оно принадлежало экс-полковнику, его родственникам и близким лицам.

В надзорном ведомстве отметили, что на нелегальные доходы Захарченко и его близкие приобретали драгоценности и недвижимость в Мосве.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили денежные средства на общую сумму 8,5 миллиарда рублей.

В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Полковник ЗахарченкоСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры