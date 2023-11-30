Суд обратил в доход РФ 50 млн рублей экс-полковника Захарченко
Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Стоимость имущества оценивается в 50 миллионов рублей. Оно принадлежало экс-полковнику, его родственникам и близким лицам.
В надзорном ведомстве отметили, что на нелегальные доходы Захарченко и его близкие приобретали драгоценности и недвижимость в Мосве.
Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили денежные средства на общую сумму 8,5 миллиарда рублей.
В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru