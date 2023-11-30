Суд обратил в доход РФ 50 млн рублей экс-полковника Захарченко

Стоимость имущества оценивается в 50 миллионов рублей. Оно принадлежало экс-полковнику, его родственникам и близким лицам.

В надзорном ведомстве отметили, что на нелегальные доходы Захарченко и его близкие приобретали драгоценности и недвижимость в Мосве.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили денежные средства на общую сумму 8,5 миллиарда рублей.

В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

