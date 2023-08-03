Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Приговор к 16 годам лишения свободы за получение взяток более чем на 1,4 миллиарда рублей остался в силе. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-полковнику Захарченко 17 мая 2022 года. Помимо 16-летнего срока в тюрьме, бывшему сотруднику МВД назначили штраф в размере 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение девяти лет.

Мосгорсуд ранее признал бывшего судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 77 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

