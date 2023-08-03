Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Московский городской суд отказался изменить приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко.
Приговор к 16 годам лишения свободы за получение взяток более чем на 1,4 миллиарда рублей остался в силе. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-полковнику Захарченко 17 мая 2022 года. Помимо 16-летнего срока в тюрьме, бывшему сотруднику МВД назначили штраф в размере 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение девяти лет.
Мосгорсуд ранее признал бывшего судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 77 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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