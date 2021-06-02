Суд не удовлетворил иск Навального к ИК-2

Петушинский районный суд Владимирской области отказал оппозиционному политику Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии № 2 за постановку на профучет как склонного к побегу.

Судья оставил его иск без удовлетворения. По данным представителей колонии, срок постановки на профучет (шесть месяцев) установлен приказом Минюста.

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Также суд признал, что в ИК-2 не нарушались права Навального на непрерывный восьмичасовой сон, передает ТАСС.

В колонии Владимирской области Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». В феврале условный срок был заменен на реальный из-за нарушений условий отбывания наказания.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что в отношении её подзащитного возбуждено новое уголовное дело - об оскорблении судьи Акимовой, которая осудила политика по делу об оскорблении ветерана.


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского районного суда
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