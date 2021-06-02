Суд не удовлетворил иск Навального к ИК-2

Петушинский районный суд Владимирской области отказал оппозиционному политику Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии № 2 за постановку на профучет как склонного к побегу.

Судья оставил его иск без удовлетворения. По данным представителей колонии, срок постановки на профучет (шесть месяцев) установлен приказом Минюста.