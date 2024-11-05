Суд назначил TikTok штраф 4 млн рублей за отказ передать данные Роскомнадзору
Таганский суд Москвы утвердил штраф в размере 4 млн рублей для социальной сети Tiktok за непредоставление данных в Роскомнадзор, как того требовало предписание ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Решение нижестоящего суда, которым сервис был признан виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.7.10 КоАП, оставлено в силе.
31 июля мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Tiktok Pte. LTD административный штраф.
TikTok — это популярная социальная сеть и видеоплатформа, созданная китайской компанией ByteDance, которая позволяет пользователям публиковать и просматривать короткие видеоролики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru