Суд назначил TikTok штраф 4 млн рублей за отказ передать данные Роскомнадзору

Таганский суд Москвы утвердил штраф в размере 4 млн рублей для социальной сети Tiktok за непредоставление данных в Роскомнадзор, как того требовало предписание ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Решение нижестоящего суда, которым сервис был признан виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.7.10 КоАП, оставлено в силе.

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31 июля мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Tiktok Pte. LTD административный штраф.

TikTok — это популярная социальная сеть и видеоплатформа, созданная китайской компанией ByteDance, которая позволяет пользователям публиковать и просматривать короткие видеоролики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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