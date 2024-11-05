Суд назначил TikTok штраф 4 млн рублей за отказ передать данные Роскомнадзору

Таганский суд Москвы утвердил штраф в размере 4 млн рублей для социальной сети Tiktok за непредоставление данных в Роскомнадзор, как того требовало предписание ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Решение нижестоящего суда, которым сервис был признан виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.7.10 КоАП, оставлено в силе.