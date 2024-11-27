Суд назначил «смолинскому маньяку» Ческидову принудительное лечение

По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с девушкой и под предлогом распития алкогольных напитков привез её в частный дом в посёлке Смолино, где удерживал в течение 14 лет, совершая насильственные действия сексуального характера.

Также было установлено, что ранее, в период с января 2008 года по август 2009 года, Ческидов привёл к себе домой ещё одну женщину, которую убил в 2011 году.

«Судебной сексолого-психиатрической экспертизой установлено, что фигурант страдает психическим заболеванием... Мужчине назначено принудительное лечение в медорганизации специализированного типа с интенсивным наблюдением», - указали в суде.

Ранее мать Ческидова заявила, что девушка, которую её сын 14 лет удерживал в плену, «жила, как королева и могла в любой момент уйти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

