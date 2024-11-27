Суд назначил «смолинскому маньяку» Ческидову принудительное лечение
«Смолинского маньяка» Владимира Ческидова отправили на принудительное лечение. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Центральный районный суд Челябинска.
По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с девушкой и под предлогом распития алкогольных напитков привез её в частный дом в посёлке Смолино, где удерживал в течение 14 лет, совершая насильственные действия сексуального характера.
Также было установлено, что ранее, в период с января 2008 года по август 2009 года, Ческидов привёл к себе домой ещё одну женщину, которую убил в 2011 году.
«Судебной сексолого-психиатрической экспертизой установлено, что фигурант страдает психическим заболеванием... Мужчине назначено принудительное лечение в медорганизации специализированного типа с интенсивным наблюдением», - указали в суде.
Ранее мать Ческидова заявила, что девушка, которую её сын 14 лет удерживал в плену, «жила, как королева и могла в любой момент уйти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru